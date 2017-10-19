Мосгордуму просят разработать законопроект о поисках погибших в ВОВ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы могут приступить к разработке законопроекта, регулирующего вопросы, связанные с проведением поисковых работ, захоронением погибших в годы Великой Отечественной войны и увековечением их памяти, сообщил в четверг депутат столичного парламента Андрей Шибаев.

"В результате всех наших обсуждений мы выходим на необходимость просить Мосгордуму рассмотреть возможность проработки проекта закона в городе Москве о проведении на территории столицы работ по поиску павших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны", - сказал Шибаев по окончании круглого стола на тему "Законодательное регулирование вопросов, связанных с проведением поисковых работ, захоронением погибших в годы Великой Отечественной войны и увековечением их памяти".

Кроме того, участники круглого стола просят столичный парламент проработать вопрос о создании рабочей группы, члены которой смогут принять участие в разработке законопроекта. В рабочую группу просят включить членов поисковых отрядов, а также депутатов близлежащих регионов, в которых ведутся подобные работы.

Также спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил создать электронный информационный ресурс членов московского народного ополчения в годы ВОВ на базе Государственного музея обороны Москвы. "Это то, что мы можем реально сделать и что будет храниться вечно - фамилия, имя, откуда призывался, фотографии, если есть. Однако это не даст родственникам какого-либо статуса или привилегий", - добавил он.

Проблематика работы поискового движения в Москве

Как уточняется в пояснительных материалах к круглому столу, в настоящее время поисковым движением города ставится вопрос о необходимости принятия столичного закона, который мог бы учесть пробелы, имеющиеся в федеральном законодательстве и не урегулированные приказом Минобороны №845. Столичный закон также мог бы разрешить вопрос о поисковой работе на территории Москвы отрядов из других регионов.

К специфике Московской проблематике относится ситуация с массовой застройкой новой Москвы, в том числе районов, где велись ожесточенные бои и где до настоящего времени не проводились или не завершены поисковые работы. За время существования ТиНАО с 2012 года поисковые отряды ни разу не привлекались на места строительства.

Кроме того, существующими нормативными правовыми актами однозначно не определено, как следует действовать в случае обнаружения человеческих останков, в частности процедура привлечения в этом случае полиции не согласуется с инструкцией по работе с останками погибших воинов.

Региональный закон позволит урегулировать особенности местно уровня. В частности, для Москвы актуальной проблемой, по информации столичных поисковиков, является невозможность захоронения останков погибших на существующих кладбищах без медицинской справки или справки органов ЗАГС. Участков для мемориального захоронения, в отличие от других регионов, не отведено.