Школьники в Великом Новгороде уходят на дистанционное обучение и каникулы из-за пневмонии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Школьники в Великом Новгороде уходят на дистанционное обучение и каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель главы администрации Великого Новгорода Анатолий Осипов.

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"Роспотребнадзор нам рекомендовал, чтобы ребята не посещали занятия в связи с большой заболеваемостью. Мы, в свою очередь, рекомендовали учреждениям принять такое решение. Кто-то принимает решение уйти на каникулы, кто-то перевестись на дистанционное обучение", - сказал Осипов.

По его словам, в четырех школах, где уже выявлены случаи заболевания пневмонией, переходят на дистанционное обучение с последующим выходом на плановые осенние каникулы. Решается вопрос еще по одной гимназии. "Мы стараемся минимизировать порог заболеваемости сейчас", - отметил представитель городской администрации.

В правительстве Новгородской области отметили, что по другим районам таких решений пока нет.

По информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, с начала октября 2017 года отмечается увеличение заболеваемости внебольничными пневмониями (острое инфекционное заболевание, возникшее вне стационара - прим. ТАСС).

"За две недели октября в Новгородской области по оперативной информации зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, из них 103 случая в городе Великий Новгород", - отмечается в сообщении управления.

В целом в Новгородской области за девять месяцев текущего года было зарегистрировано почти 2,5 тыс. случаев заболеваний внебольничной пневмонией, что на 8% ниже аналогичного периода прошлого года. По словам специалистов, внебольничная пневмония является достаточно распространенным заболеванием и обычно развивается в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом независимо от времени года.