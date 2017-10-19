Первый чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" начался в Чувашии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Тридцать девять участников с ограниченными возможностями здоровья посоревнуются в Чувашии в рамках чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс"; в четверг мероприятие открылось в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью в Чувашской Республике проводится впервые. Сегодня он открылся на базе Чебоксарского экономико- технологического колледжа. На пяти площадках продемонстрируют свои навыки 39 участников, в том числе 13 школьников и 20 студентов", - отметили в пресс-службе.

Участники профессиональных состязаний продемонстрируют свои навыки в области художественного вышивания и художественного дизайна, резьбы по дереву, поварского дела. Посоревнуются на звание лучшего в своей сфере также портные, мебельщики и массажисты. Оценивать мастерство конкурсантов будут 40 экспертов.

Организаторами чемпионата являются Министерство образования и молодежной политики Чувашии, Министерство труда и социальной защиты республики и Чебоксарский экономико-технологический колледж. На базе этого учебного учреждения создан региональный центр движения "Абилимпикс".

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения "Абилимпикс" представляет собой сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей").

Движение возникло в Японии в 1971 году, а уже в следующем году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году, победители региональных соревнований получают право участвовать в первенстве федерального уровня.