Путин: ЕГЭ ограничивает творчество

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. ЕГЭ ограничивает творчество, но нужно придать этот элемент образованию, совмещая его со специализацией, считает президент РФ Владимир Путин. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Все-таки, образование не должно быть конвейером. Это не просто конвейер знаний, не просто начетничество. Всегда в образовании должен присутствовать элемент творчества, конечно ЕГЭ ограничивает это творчество. Это понятно. Но нужно придавать этот элемент, совмещая с глубокой специализацией", - сказал он.

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Путин отметил, что существуют современные методики обучения, одна из которых заключается в том, что нельзя глубоко забираться в каждый предмет. "Нужно дать общий обзор и потом выбирать самое важное, самое нужное, самое перспективное для конкретного молодого человека, для конкретного ребенка, который проявляет интерес и способности к определенному виду деятельности, к определенному знанию. По такому пути надо идти", - порекомендовал российский лидер.

Он привел в пример слова своего бывшего университетского преподавателя, академика РАН Юрия Николаевича Толстого. "[Он] один из наших блестящих ученых в области права, который всю жизнь занимался преподаванием. Он сказал очень правильные слова: все хорошо, эти новые формы, беспокоит только одно - как бы наше образование не потеряло душу. К этому надо прислушаться тоже", - заключил глава государства.