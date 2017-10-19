Финская "дочка" ОСК разработала проект ледокола для утилизации отходов в Арктике

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Специалисты финской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard ("дочка" Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) разработали многофункциональный проект ледокола, предназначенного для сбора и утилизации отходов в Арктике. Об этом сообщил в четверг директор департамента маркетинга и продаж АО "Объединенная судостроительная корпорация" Дмитрий Пряхин.
"Собственная разработка проектировщиков нашей верфи Arctech Helsinki Shipyard совместно с партнерами по переработке и утилизации мусора - многофункциональный ледокол для сбора и утилизации мусора в Арктике. Основной задачей судна является сбор и утилизация как накопленных промышленных отходов в Арктике, так и отходов, накопленных в результате текущей хозяйственной деятельности", - сказал Пряхин, выступая на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.
По его словам, утилизировать мусор ледокол может как во время стоянки, так и во время движения.
"Мы рассчитываем, что после того, как сможем найти конечного заказчика и судовладельца, который этим проектом заинтересуется, то сможем приступить к его реализации", - заключил представитель ОСК.
Верфь Arctech Helsinki Shipyard является дочерним предприятием ОСК. С декабря 2014 года российской стороне принадлежит 100% акций верфи. Ее специализация - строительство судов ледового класса.