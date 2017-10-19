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Би-би-си: Британский институт кино исключил Харви Вайнштейна из своих рядов

Общество
19 октября, 19:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, октября. /ТАСС

В организации отметили, что поведение продюсера находится в прямом противоречии с ее принципами

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ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Британский институт кино исключил продюсера Харви Вайнштейна. Об этом в четверг сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

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В Институте отметили, что членство в этой кинематографической организации является высшей наградой, которую она предоставляет с 1983 года. Однако, как указывается в заявлении, "серьезные и повсеместные обвинения" свидетельствуют о "возмутительном поведении Харви Вайнштейна, которое находится в прямом противоречии с принципами Британского института кино". Продюсер был удостоен членства в этом институте в 2002 году.

Харви Вайнштейн получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир". Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво".

 

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