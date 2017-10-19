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Комитет Госдумы не поддержал предложение Минприроды о корректировке бюджета на текущий год

Общество
19 октября, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Министерство предлагало направить 700 млн рублей на ремонт научно-исследовательского судна "Бавенит"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступили в четверг против предложения Минприроды России по корректировке федерального бюджета на текущий год в объеме около 700 млн рублей с целью направить эти средства на ремонт научно-исследовательского судна "Бавенит".

"Министерство предлагает нам направить сэкономленные в этом году средства на ремонт судна "Бавенит". Фактически 700 млн рублей из природоохранных программ "Чистая страна", ФЦП по воде, лесному займу пойдут на поддержку природопользования. Научно-исследовательское судно, которое до этого находилось в аренде у голландцев, теперь хотят отремонтировать за бюджетный счет, чтобы оно продолжило геологоразведку в арктическом шельфе", - заявил на заседании комитета его председатель Владимир Бурматов.

"Мы не сомневаемся в важности освоения Арктики, но такая постановка вопроса вызвала несогласие членов комитета. У нас очень много острых экологических проблем, в том числе в Арктике, чтобы отвлекать эти средства на иные цели", - отметил он. Кроме того, депутаты думского комитета по экологии усомнились, что за полтора месяца до конца года возможно провести качественный ремонт судна в таком объеме. Планируется, что исполнителем проекта выступит АО "Росгеология".

Обсуждая бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, депутаты вернулись к рассмотрению в том числе положения о распределении экосбора.

"Логика распределения 1 млрд рублей экологического сбора остается непонятной. Вместо ожидаемого увеличения количества субъектов- получателей, нам неожиданно внесли сокращенный список без необходимых обоснований. Боюсь, что в конце следующего года снова будет "экономия", то есть неосвоенные средства, и нам предложат ремонтировать еще одно судно", - подчеркнул Бурматов.

Против предложения Минприроды России активно выступили вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, зампреды комитета Владимир Панов и Кирилл Черкасов, члены комитета Сергей Боярский и Анатолий Грешневиков.

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