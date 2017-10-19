Медведев поручил правительству проработать вопрос о финансировании аграрных вузов

Россиянка Вихлянцева впервые в карьере вышла в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 21:43
В Минкультуры пояснили, почему "Союзмультфильм" остался без здания на ДолгоруковскойОбщество 19 октября, 21:32
Абдулатипов: России необходимо провести аудит ресурсов и источников развития на КаспииПолитика 19 октября, 21:30
Россиянка Аугустинас завоевала серебро в гонке с выбыванием на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 21:29
Алексей Миранчук не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Шерифом" из-за травмыСпорт 19 октября, 21:22
Хачанов обеспечил себе участие в молодежном итоговом турнире ATPСпорт 19 октября, 21:11
ЦБ РФ подтвердил списание средств со счетов руководства и бенефициаров БинбанкаЭкономика и бизнес 19 октября, 21:01
Литовский теннисист Беранкис вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 20:49
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом РоссииПолитика 19 октября, 20:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил правительству в недельный срок проработать вопрос финансирования аграрных вузов. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере.
По словам Неверова, "Медведев поручил в недельный срок внести предложения по выравниванию финансовой обеспеченности отраслевых вузов, в том числе вузов Министерства сельского хозяйства".
Тему финансирования аграрных вузов поднял на заседании комиссии Неверов.
Он выступил за "выравнивание финансирования аграрных вузов с вузами Министерства образования".
Вице-спикер напомнил, что ранее на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект, "который позволит включить научные и образовательные организации в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства".