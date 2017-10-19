Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил правительству проработать вопрос о финансировании аграрных вузов

Общество
19 октября, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов сообщил, что премьер "поручил в недельный срок внести предложения по выравниванию финансовой обеспеченности отраслевых вузов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил правительству в недельный срок проработать вопрос финансирования аграрных вузов. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере.

По словам Неверова, "Медведев поручил в недельный срок внести предложения по выравниванию финансовой обеспеченности отраслевых вузов, в том числе вузов Министерства сельского хозяйства".

Тему финансирования аграрных вузов поднял на заседании комиссии Неверов.

Он выступил за "выравнивание финансирования аграрных вузов с вузами Министерства образования".

Вице-спикер напомнил, что ранее на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект, "который позволит включить научные и образовательные организации в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
6
Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018
7
СК РФ подтвердил возбуждение дело о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама