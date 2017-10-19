Медведев поручил правительству проработать вопрос о финансировании аграрных вузов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил правительству в недельный срок проработать вопрос финансирования аграрных вузов. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов после заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере.

По словам Неверова, "Медведев поручил в недельный срок внести предложения по выравниванию финансовой обеспеченности отраслевых вузов, в том числе вузов Министерства сельского хозяйства".

Тему финансирования аграрных вузов поднял на заседании комиссии Неверов.

Он выступил за "выравнивание финансирования аграрных вузов с вузами Министерства образования".

Вице-спикер напомнил, что ранее на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект, "который позволит включить научные и образовательные организации в систему мер государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства".