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Павильон "Дом книги" и Музей пчеловодства открыли на ВДНХ после реконструкции

Общество
19 октября, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Обновленный павильон "Дом книги" и новый Музей пчеловодства открыли на территории ВДНХ в четверг. Одними из первых посетителей Дома книги стали мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы дали вам руинированное здание, к которому страшно было подходить, а сегодня это замечательный объект - чистый, комфортный, красивый", - сказал Собянин, обращаясь к Мединскому.

Министр, в свою очередь, отметил, что в обновленном Доме книги будут проходить различные мероприятия, включая литературные вечера, лекции. Кроме того, по его словам, в нем можно будет заказать книгу из любой точки мира.

Павильон "Дом книги" был построен на ВДНХ в 1952-1954 годах и до 2009 года работал по назначению, затем не эксплуатировался. Работы по восстановлению здания проводились в апреле-сентябре 2017 года.

В Доме книги разместили читальный зал, лекторий, книжный магазин и кафе. Кроме того, создана парковая зона, которая в теплое время года будет использоваться для различных мероприятий.

Собянин также посетил обновленный павильон "Пчеловодство", где разместился Музей пчеловодства, пообщался с его посетителями и попробовал мед.

Этот павильон построили в 1954 году. Он был посвящен хлебопекарной промышленности, с 1970-х годов - пчеловодству. После проведенных в текущем году ремонтных работ в павильоне в Музее пчеловодства были созданы научно- историческая экспозиция, торгово-выставочное пространство, интерактивно-игровой и мультимедийный залы, а также зоны отдыха и кафе.

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