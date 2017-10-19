Сборная России WorldSkills завоевала шесть золотых медалей на соревнованиях в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Сборная России WorldSkills завоевала шесть золотых медалей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби (WorldSkills AbuDhabi 2017). Итоги были объявлены в четверг на церемонии закрытия соревнований.

Участники из России заняли первое место в компетенции Холодильные системы, ювелирное искусство, системное администрирование, IT-технологии для бизнеса, вэб-дизайн и грузоперевозки.

Всего в копилке у РФ 11 медалей по профессиональному мастерству: шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

На WorldSkills AbuDhabi 2017 1300 молодых конкурсантов из 77 стран соревновались за медали по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальную сборную России представляли 58 ребят из 22 регионов.