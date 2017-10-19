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В Минкультуры пояснили, почему "Союзмультфильм" остался без здания на Долгоруковской

Общество
19 октября, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Директор департамента кинематографии министерства Вячеслав Тельнов сообщил, что студия переехала в новое "фешенебельное место", поэтому вернула здание на Долгоруковской улице в ведение Росимущества

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Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов

Директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов

© Анвар Галеев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" получила новое здание, поэтому вернула здание на Долгоруковской улице в ведение Росимущества. Об этом журналистам рассказал директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.

"Ситуация очень простая - наконец-то "Союзмультфильм" переехал в новое место, фешенебельное место, хорошее, отремонтированное, с новыми технологиями, - сказал он. - Как было задумано, он получил полноценное свое здание, а здание на Долгоруковской изжило себя технологически".

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Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года

По его словам, старое здание "как принадлежало Росимуществу, так и принадлежит Росимуществу". "Никто не передал еще (в ведение РПЦ - прим. ТАСС). Это дело Росимущества", - добавил он.

Ранее в четверг глава Росимущества Дмитрий Пристансков на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам заметил, что здание "Союзмультфильма" (бывший храм святителя Николая в Новой Слободе) может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 года.

Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона 2010 года № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

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