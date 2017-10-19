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Голодец предложила обсудить вопрос о включении робототехники в школьную программу

Общество
19 октября, 22:34 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 19, октября. /ТАСС

Вице-премьер пояснила, что российским детям в школе должны быть доступны современные науки

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АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец предложила подумать о возможности включения в школьную программу предмета "Робототехника". Об этом она заявила в четверг журналистам по итогам церемонии награждения победителей чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkils.

Россия получила в этом чемпионате 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую, заняв 5-е место в общекомандном зачете.

"Многие высказываются за то, чтобы вводить робототехнику в школьную программу и сделать ее более доступной для учащихся, но есть как "за", так и "против", - сказала Голодец.

Она пояснила, что противники этого предмета утверждают, что такие занятия подходят не каждому ребенку. "Соревнования WorldSkils показывают, и развитие всего движения показывает, что робототехника для наших детей в России должна быть доступной, точно так же, как и дизайн, также как и графика", - сказала Голодец.

"Действительно, сегодня и дети, и все гражданское общество разделяют мнение, что те навыки, которые должны получать дети в рамках школьной программы, должны быть современными. И этот уровень задает нам как раз система WorldSkils в том числе", - добавила она.

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