Глава WorldSkills Russia считает, что результаты у сборной РФ в ОАЭ могли быть лучше

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АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт Уразов считает, что результаты российской сборной по итогам мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Абу-Даби (WorldSkills AbuDhabi 2017) могли бы быть лучше, но отмечает значительный прогресс по сравнению с предыдущими соревнованиями. Об этом он заявил в четверг журналистам после церемонии награждения.
Россия получила на чемпионате в Абу-Даби 11 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую, а также 21 медальон за профессионализм, заняв пятое место в общекомандном зачете. Также Россия заняла первое место в общем зачете по баллам. На мировом чемпионате в Бразилии в 2015 году Россия завоевала всего шесть медальонов.
"Я не очень доволен результатом, потому что у Китая больше золотых медалей, чем у нас. У них 15 золотых медалей, у нас пока шесть, но по прогрессу мы лучше. У нас раньше было ноль, а теперь шесть, а у них до этого было пять, а теперь 15. Мы выросли практически на 600%, а они выросли всего лишь в три раза", - сказал Уразов.
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала ошеломляющим успех российской сборной на чемпионате.
"В этом году, я считаю, что наш успех ошеломляющий. Особенно, учитывая, что наша история участия в чемпионатах движения WorldSkills насчитывает всего пять лет. 32 человека из нашей команды, а всего у нас было 58 участников, уедут с медалями. Наша юниорская команда заняла абсолютно первое место по очкам, мы тоже лидеры", - сказала вице-премьер.
"Это действительно очень сложная, достойная победа и серьезный импульс для развития всего нашего профессионального образования", - добавила Голодец.
Директор направления "Молодые профессионалы" в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, отметил, что в медальном зачете Россия вошла в пятерку лидеров. "Мы обогнали все европейские страны кроме Швейцарии. Выше нас только Бразилия, Китай, Корея и Швейцария", - добавил он.
На WorldSkills AbuDhabi 2017 1300 молодых конкурсантов из 77 стран соревновались за медали по 52 компетенциям в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Национальную сборную России представляли 58 ребят из 22 регионов.