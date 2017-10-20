Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный директор "Роскино", российская телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе подвергалась сексуальным домогательствам со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом она сообщила в интервью американскому журналу Hollywood Reporter, опубликованном в четверг.

Мцитуридзе рассказала, что впервые встретилась с Вайнштейном в 2003 году в Берлине, когда она работала над интервью с актером Джорджем Клуни. По словам ведущей, Вайнштейн тогда сказал, что интересуется русской культурой и предложил ей поужинать в его гостиничном номере наедине. "Я была удивлена и сказала ему, довольно иронично, что, конечно, это будет большой честью, но я боюсь, что мой молодой человек будет недоволен нашим культурным диалогом, но если он решит пригласить его, то проблем не будет", - приводит издание слова Мцитуридзе на английском языке.

Как припомнила ведущая, Вайнштейн был ошеломлен ее ответом. "Он сказал: Вы меня не понимаете? И записал номер своего сотового телефона, добавив, что ждет моего звонка в любое время", - сообщила Мцитуридзе. Позже, по ее словам, она не раз участвовала в тех же мероприятиях, что и американский продюсер. Он регулярно спрашивал, когда она ему позвонит и предлагал отвезти ее в Нью-Йорк, однако Мцитуридзе неизменно отвергала его предложения.

Случай в Венеции

Более серьезный инцидент, по словам главы "Роскино", имел место в Венеции в 2004 году. Вайнштейн пригласил Мцитуридзе на встречу в своем номере, однако та предложила вместо этого побеседовать в кафе. Продюсер прислал на встречу своего помощника. Последний сообщил, что Вайнштейн плохо себя чувствует и предложил подняться в номер американца.

"Помощник сказал, что он к нам присоединится, так что я поднялась", - отметила Мцитуридзе. Однако когда она оказалась в номере Вайнштейна, то увидела, что стол сервирован для двух персон, а "помощник неожиданно исчез", при этом Вайнштейн встретил ее в банном халате и предложил сделать ему массаж. "Я застыла, как статуя, поскольку известный продюсер, с которым я пришла обсудить русских писателей, был в халате", - припомнила ведущая.

Как отметила Мцитуридзе, Вайнштейн сказал ей: "Я ждал массажистку, но она опаздывает. Мы можем повеселиться без нее. Давайте расслабимся".

Ведущая отметила, что вскоре в номер неожиданно вошел официант, который принес ведро со льдом для шампанского. Это дало Мцитуридзе возможность немедленно покинуть комнату. По словам ведущей, "казалось, что это продолжалось очень долго, будто бы вечно, но в действительности прошло лишь несколько минут". Мцитуридзе решила не предавать произошедшее огласке и позже старалась избегать Вайнштейна.

Как уточнила ведущая, позже она все же пересеклась случайно с Вайнштейном на Каннском фестивале в 2014 или 2015 году. Предприниматель Леонард Блаватник, не знавший об их знакомстве, представил Вайнштейна и Мцитуридзе друг другу. При этом, по словам ведущей, продюсер поцеловал ей руку и тихо сказал: "Даже не думайте говорить чего-либо. Забудьте все, будьте умной девушкой".

Глава "Роскино" призналась, что поведение Вайнштейна вызвало у нее глубокое отвращение. "Я понятия не имела, что это его обычная манера в общении с женщинами. "Я уверена, что пострадавшие от насилия, вне зависимости от того, известны они или нет, заслуживают симпатии и поддержки", - добавила ведущая.