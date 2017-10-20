В шести регионах России и в Белоруссии напишут диктант на 14 языках народов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тотальный диктант на 14 языках народов Дагестана пройдет в пятницу в республике и в пяти регионах России, где проживают этнические дагестанцы, а также в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в министерстве по национальной политике республики.

"Ряд представительств Республики Дагестан откликнулся на инициативу принять участие в тотальном диктанте, среди них - представительства республики в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ярославской, Тульской и Владимирской областях и в Белоруссии", - сказал представитель министерства.

По его словам, в Махачкале диктант напишут в Дагестанском государственном педагогическом университете. Также акция пройдет на разных площадках в городах Буйнакск, Дербент, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт, Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск и в Буйнакском, Гумбетовском и Сулейман- Стальском районах.

Написать диктанты могут все желающие. Тексты диктантов на аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском, чеченском языках подготовлены республиканским министерством по национальной политике совместно с кафедрой дагестанской филологии Дагестанского госуниверситета. Четырнадцатый язык, на котором будут писать диктант, - это русский язык", - отметили в ведомстве.

Данная акция приурочена ко Дню дагестанской культуры и языков и проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам сохранения и развития родных языков, изучения истории, традиций, культуры и обычаев народов Дагестана.

Всего в Дагестане зафиксировано 32 языка, из них 14 считаются имеющими письменность. Для того, чтобы спасти языки, находящиеся на грани исчезновения, в прошлом году на базе Дагестанского госуниверситета был открыт Центр по изучению родных языков республики.

Об истории акции

Впервые тотальный диктант на 14 языках народов Дагестана прошел в Махачкале 20 октября 2016 года в рамках празднования Дня дагестанской культуры и языков, который был учрежден в 2016 году и отмечается ежегодно 21 октября. Тогда диктант написали на аварском, агульском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, русском, рутульском, табасаранском, татском, цахурском и чеченском языках все желающие.

Среди принявших участие в акции были студенты, преподаватели, журналисты, сотрудники республиканских министерств и ведомств, представители общественности, деятели культуры и искусства, жители города и гости из других муниципалитетов республики.