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Кадыров сообщил о вывозе 15 россиян из горячих точек Сирии

Общество
20 октября, 1:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, октября. /ТАСС

В числе граждан РФ, которых доставили на подконтрольную сирийским властям территорию, 11 детей

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ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/. Пятнадцать российских граждан, в числе которых 11 несовершеннолетних детей, найдены в горячих точках Сирии и вывезены на территорию, подконтрольную сирийским властям. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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"Среди освобожденных уроженка Чечни Роза Юшаева и ее четыре сына Алекс, Кант, Таг, Бадр в возрасте от одного до семи лет. Также доставлены в безопасное место три уроженки Дагестана и их семеро детей. Это Замидат Абакарова и ее дети Айна, Хузейфа, Марьям от одного до десяти лет. В группе освобожденных Муслимат Курбарова и ее трехмесячная дочь Алия, Наида Шайхахмедова и ее дети Аскар и Раксана в возрасте от 1 до 2 лет, возвращается и Мухаммад Нурмагомедов (10 лет)", - написал Кадыров.

Поисками и освобождением занимался представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Из горячих точек российских граждан на безопасную территорию вывезли на военном самолете ВКС России.

"Выражаю благодарность за поддержку в решении данного вопроса министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова", - написал глава Чечни.

Ассаламу алайкум! Сообщаю срочную и приятную новость! Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолёте ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям. Среди освобождённых уроженка Чечни Роза Юшаева и её четыре сына - Алекс, Кант, Таг, Бадр в возрасте от одного до семи лет. Также доставлены в безопасное место три уроженки Дагестана и семеро их детей. Это Замидат Абакарова и её дети Айна, Хузейфа, Марьям от одного до десяти лет. В группе освобождённых Муслимат Курбарова и её трехмесячная дочь Алия, Наида Шайхахмедова и её дети Аскар и Раксана в возрасте от 1 до 2 лет. Возвращается и Мухаммад Нурмагомедов (10 лет). Выражаю благодарность за поддержку в решении данного вопроса министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Особая благодарность дорогому БРАТУ Зияду Сабсаби, который днём и ночью трудится, выполняя поручение по спасению граждан России. #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Ранее в Москву были доставлены пятеро российских детей в возрасте от четырех месяцев до шести лет, вывезенные родителями в горячие точки Сирии и Ирака. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов, на данный момент имеется информация о нахождении в Сирии и Ираке около 500 российских детей.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Шойгу, Сергей Кужугетович Герасимов, Валерий Васильевич
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