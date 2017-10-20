Все четыре вида диких кошек "Земли леопарда" в Приморье используют общие лесные тропы

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС /. Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" в Приморье впервые зафиксировали на одной лесной тропе в течение нескольких дней представителей сразу четырех видов диких кошек. Это свидетельствует о том, что тигры, леопарды, рыси и дикие лесные коты пользуются общими дорогами, и среди них нет жесткой конкуренции, сообщает в пятницу пресс-служба нацпарка.

"Дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот попали в объективы фотоловушек, установленных на одном участке "Земли леопарда". Впервые за время фотомониторинга все эти четыре вида были отмечены на одной тропе", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на ученых, пресс-служба отмечает, что такие результаты фотомониторинга в первую очередь говорят об отсутствии у хищников проблем с питанием. Подкормка копытных, эффективная охрана национального парка от посягательств браконьеров и борьба с пожарами позволили увеличить популяцию кабанов, косуль, оленей и других животных, на которых охотятся хищники.

"Все кошачьи схожи по образу жизни, и на "Земле леопарда" все они могут охотиться за одной и той же добычей. В то же время основа рациона крупных хищников, тигра и леопарда, - копытные, тогда как малые кошачьи - рысь и лесной кот - добывают в основном птиц, мелких грызунов, зайцев <…> Мы видим, что на данный момент достигнуто определенное равновесие, и все представители этого семейства уживаются в национальном парке, даже используя общие тропы", - приводит пресс-служба слова научного сотрудник "Земли леопарда" Екатерины Блидченко.

Специалисты нацпарка отмечают, что хотя Юго-западное Приморье, где расположена "Земля леопарда", включает в себя ареалы не только большей части популяции дальневосточного леопарда, но и еще трех других видов диких кошек, появление на одной тропе всех местных представителей этого скрытного семейства за небольшой промежуток времени - случай исключительный.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан пять лет назад, в 2012 году для сохранения редчайших дальневосточных леопардов, которых на тот момент в дикой природе оставалось около 35 особей. Общая площадь парка - 282 тыс. га. Это единственная особо охраняемая природная территория России, на которой одновременно живут четыре вида диких кошек.