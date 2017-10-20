Бразильские участники Второй мировой войны встретятся в Москве с российскими ветеранами

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские ветераны Второй мировой войны посетят четвертый Международный слет воинов-интернационалистов стран СНГ, Балтии, ближнего и дальнего зарубежья - встречу, которая пройдет в Москве с 17 по 19 ноября текущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг Израэл Блайберг, вице-президент Национальной ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса.
В рамках предстоящего в российской столице мероприятия бразильцы смогут пообщаться с российскими ветеранами Великой Отечественной войны и принять участие в дискуссиях, организованных оргкомитетом встречи. "Мы хотим рассказать [в РФ] о нашем вкладе [в победу во Второй мировой войне]. Конечно, то, что сделала Бразилия, не идет ни в какое сравнение с тем, через что пришлось пройти России. Вы потеряли миллионы и миллионы жизней", - сказал Блайберг в беседе с корреспондентом ТАСС после торжественного мероприятия, на котором была представлена отправляющаяся в Россию делегация.
По словам вице-президента Национальной ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса, жертвы его страны несоизмеримы с потерями советского народа. "Но для нас эта война тоже имела большое значение. Мы гордимся своим вкладом, пусть и скромным, в борьбу мира за демократию и свободу", - отметил Блайберг.
Для него, как и для остальных участников делегации, это будет первая поездка в Россию. "Я был в Европе, но никогда не ездил так далеко. Мне очень интересно побывать в вашей стране. Как раз вчера я смотрел телевизионную программу, посвященную России, и увиденное мне очень понравилось", - отметил представитель ветеранской организации.
В состав бразильской делегации вошли четыре человека. Их поездка организована по приглашению Международного союза "Общественный комитет ветеранов войн". В Москве представители южноамериканской республики примут участие в возложении венков к монументу Победы на Поклонной горе и в дискуссиях, посвященных сохранению мира, борьбе с терроризмом и повышению качества жизни ветеранов войн. Участники слета также посетят концерт известных эстрадных исполнителей.
Как рассказал Блайберг, бразильская делегация привезет в Москву и передаст ветеранским организациям часть экспонатов собственного музея - медали, оружие, военную форму, а также исторические фотографии.
В свою очередь российская сторона тоже подготовила набор предметов, связанных с историей Второй мировой войны, который может быть направлен в крупнейшую южноамериканскую страну. Речь идет, в частности, о передаче бразильцам копии знамени Победы, а также фотографий и книг. Уже достигнута договоренность о том, что они войдут в постоянную экспозицию, которая организована в "Доме Бразильского экспедиционного корпуса" в Рио-де-Жанейро - культурном центре, который занимается сохранением памяти об участии этой страны во Второй мировой войне.
"Я уверен, что участие бразильской делегации послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и Бразилией, а также сохранению исторической правды о Второй мировой войне", - сказал корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.
Один из бразильских участников предстоящей встречи Мелкизедек Афонсу ди Карвалью, во время войны служивший в ВМФ южноамериканской страны, рассказал корреспонденту ТАСС, что его поездка в Россию продлится почти неделю. Четыре дня представители делегации будут находиться в Москве, а затем на пару дней отправятся в Санкт-Петербург.
"Я очень воодушевлен. Надеюсь, что нас хорошо встретят, что мы познакомимся со страной или хотя бы с какой-то ее частью. И, самое главное, мне хочется встретиться с другими ветеранами", - так Афонсу ди Карвалью описал свои ожидания от поездки.
"Мне всегда хотелось [поехать в Россию], потому что один из покойных друзей нашей семьи был русским, он был женат на бразильянке. Мы много разговаривали о России, я шутил про водку и про икру. Но водка для меня - слишком крепкий напиток, а икру я люблю", - добавил он.
Вспоминая о своем участии во Второй мировой войне, Афонсу ди Карвалью почти не проявляет эмоций, но говорить предпочитает о победе. "Мы знаем, что такое патриотизм. Когда мы [воевали] в Италии, мы полностью выполнили свой долг, хотя многие в нас не верили", - отмечает он.
По словам ветерана, в 1940-е годы было немало бразильцев, которые поддерживали фашистов. Они провожали военных на фронт со словами: "Скорее змея закурит, чем Бразильский экспедиционный корпус одержит победу".
"Мы воевали и не потерпели ни одного поражения. Поэтому по окончании [войны], один из наших солдат выстрелил из пушки и закричал "И змея закурила!". С тех пор курящая трубку змея изображена на гербе Бразильского экспедиционного корпуса", - пояснил Афонсу ди Карвалью.
Бразилия - единственная страна Южной Америки, которая принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года на стороне антигитлеровской коалиции. За этот период южноамериканская страна потеряла более 460 солдат и офицеров. Кроме того, за годы Второй мировой войны более 1,4 тысячи бразильских моряков погибли из-за того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками.
В 1962 году останки многих их них перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала в Рио- де-Жанейро. Он расположен на набережной Фламенгу в южной части города.
Ежегодно 8 мая там проходит торжественная церемония, приуроченная к очередной годовщине капитуляции гитлеровской Германии. В традиционном военном параде участвуют военнослужащие тех батальонов Бразильского экспедиционного корпуса, которые более 70 лет назад принимали участие в боевых действиях. Там же расположена могила Неизвестного солдата, над которой горит Вечный огонь.