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Нижняя палата парламента австралийского штата Виктория одобрила законопроект об эвтаназии

Общество
20 октября, 7:02 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 20, октября. /ТАСС

Виктория может стать первым австралийским штатом, где будет легализована эвтаназия

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СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента австралийского штата Виктория одобрила в пятницу законопроект о легализации добровольной эвтаназии - медицинской помощи в добровольном уходе из жизни людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями и испытывающих невыносимые страдания.

Как сообщила газета The Age, в поддержку законопроекта проголосовали 47 парламентариев, против - 37. В ноябре законопроект поступит на рассмотрение верхней палаты парламента штата и, в случае его одобрения, станет законом, который вступит в силу в 2019 году.

Виктория может стать первым австралийским штатом, где будет легализована эвтаназия. Согласно законопроекту, медики могут помогать уйти из жизни смертельно больным людям старше 18 лет, жить которым остается менее одного года.

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