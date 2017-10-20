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Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламе

Общество
20 октября, 9:29 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, октября. /ТАСС

Сумма иска, поданного Андреем Брежневым, не называется

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Внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев

Внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев

© Юрий Машков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев обратился в суд в Новосибирске с просьбой взыскать с коммерческой организации сумму необоснованного обогащения и компенсировать моральный вред за использование в рекламе изображения его деда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.

"Поступило гражданское дело, переданное по подсудности из Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, по иску Брежнева Андрея Юрьевича (внук Брежнева Леонида Ильича) к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", - говорится в сообщении.

Предварительное слушание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.

Леонид Ильич Брежнев - советский государственный и политический деятель, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда (1961), четырежды Герой Советского Союза. Первый (1964-1966), генеральный (1966-1982) секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-1964, 1977-1982).

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