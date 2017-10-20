Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламе

Стоа: Кубок Германии будет единственным шансом для хоккеистов США наиграть состав к ОИСпорт 20 октября, 9:47
Секреты успеха Себастьяна КурцаМеждународная панорама 20 октября, 9:30
Внук Брежнева обратился в суд Новосибирска с жалобой на размещение фото деда в рекламеОбщество 20 октября, 9:29
Cборная Исландии ставит на ЧМ-2018 задачу выйти в 1/8 финалаСпорт 20 октября, 9:15
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День седьмой. ОнлайнОбщество 20 октября, 9:03
Как и чему учат в трех лучших школах РоссииВ стране 20 октября, 9:00
Источник: в Подмосковье горит магистральный газопровод "Средняя Азия - Центр"Происшествия 20 октября, 8:51
Новосибирский институт авиации и монгольский авиаперевозчик модернизируют самолеты Ан-2Сибирь 20 октября, 8:45
Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБАСпорт 20 октября, 8:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Внук генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев обратился в суд в Новосибирске с просьбой взыскать с коммерческой организации сумму необоснованного обогащения и компенсировать моральный вред за использование в рекламе изображения его деда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьского районного суда Новосибирска.
"Поступило гражданское дело, переданное по подсудности из Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, по иску Брежнева Андрея Юрьевича (внук Брежнева Леонида Ильича) к ООО "Тайм Презентс" о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях", - говорится в сообщении.
Предварительное слушание по делу назначено на 13 ноября. Сумма иска не называется.
Леонид Ильич Брежнев - советский государственный и политический деятель, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда (1961), четырежды Герой Советского Союза. Первый (1964-1966), генеральный (1966-1982) секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-1964, 1977-1982).