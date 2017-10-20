Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Национальном космическом центре Казахстана установили бюст Юрия Гагарина

Общество
20 октября, 11:30 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 20, октября. /ТАСС

Памятник выполнен скульптором Алексеем Леоновым из бронзы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников, представитель фонда "Диалог культур- Единый мир" Ирина Ильященко, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов и летчик-космонавт Талгат Мусабаев (на первом плане слева направо)

Посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников, представитель фонда "Диалог культур- Единый мир" Ирина Ильященко, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов и летчик-космонавт Талгат Мусабаев (на первом плане слева направо)

© Пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в Национальном космическом центре Казахстана в Астане при поддержке Международного благотворительного фонда "Диалог культур - Единый мир".

Памятник выполнен скульптором Алексеем Леоновым из бронзы. Проект установки бюстов Гагарина начался в 2011 году. За шесть лет реализации проекта силами фонда были установлены 40 бюстов в 26 странах, нынешний стал 41-м по счету.

"В июле этого года представители фонда "Диалог культур - Единый мир" обратились в адрес министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана с предложением установить бюст космонавта Юрия Гагарина в Астане. Мы провели работу с общественным фондом, благополучно доставили бюст в Астану, сделали постамент. Сегодня мы открыли скульптурную композицию в здании Национального космического центра", - рассказал президент АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары" Ергазы Нургалиев.

Как отметил посол России в Казахстане Михаил Бочарников, установка бюста имеет большое значение в качестве вклада в российско-казахстанские отношения. "Открытие бюста Юрию Гагарину является вкладом, новым элементом в многоцветную мозаику российско-казахстанских отношений. Мы очень рады, что совместными усилиями сейчас запущена программа развития космической отрасли Казахстана. Я надеюсь, что благодаря российско-казахстанским усилиям Казахстан, уже имеющий на своем вооружении серию космических аппаратов, в результате осуществления этой программы станет полностью космической державой", - сказал Бочарников.

Торжественное открытие бюста Гагарину состоялось в рамках международного форума "Казахстанский путь в Космос: реалии и перспективы", в год 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гагарин, Юрий Алексеевич
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама