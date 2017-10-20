В Национальном космическом центре Казахстана установили бюст Юрия Гагарина

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АСТАНА, 20 октября. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина установили в Национальном космическом центре Казахстана в Астане при поддержке Международного благотворительного фонда "Диалог культур - Единый мир".
Памятник выполнен скульптором Алексеем Леоновым из бронзы. Проект установки бюстов Гагарина начался в 2011 году. За шесть лет реализации проекта силами фонда были установлены 40 бюстов в 26 странах, нынешний стал 41-м по счету.
"В июле этого года представители фонда "Диалог культур - Единый мир" обратились в адрес министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана с предложением установить бюст космонавта Юрия Гагарина в Астане. Мы провели работу с общественным фондом, благополучно доставили бюст в Астану, сделали постамент. Сегодня мы открыли скульптурную композицию в здании Национального космического центра", - рассказал президент АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары" Ергазы Нургалиев.
Как отметил посол России в Казахстане Михаил Бочарников, установка бюста имеет большое значение в качестве вклада в российско-казахстанские отношения. "Открытие бюста Юрию Гагарину является вкладом, новым элементом в многоцветную мозаику российско-казахстанских отношений. Мы очень рады, что совместными усилиями сейчас запущена программа развития космической отрасли Казахстана. Я надеюсь, что благодаря российско-казахстанским усилиям Казахстан, уже имеющий на своем вооружении серию космических аппаратов, в результате осуществления этой программы станет полностью космической державой", - сказал Бочарников.
Торжественное открытие бюста Гагарину состоялось в рамках международного форума "Казахстанский путь в Космос: реалии и перспективы", в год 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.