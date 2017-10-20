Москалькова обсудила с генсеком Совета Европы вопросы правозащиты

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в пятницу встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, предметом обсуждения стали вопросы правозащиты. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Широкая правозащитная повестка была предметом нашего обсуждения", - написала омбудсмен.
Ранее Москалькова сообщала, что планирует поднять на встрече с Ягландом вопрос вывоза россиянок и их детей из иракского Мосула.
Ягланд находится в России с рабочим визитом. Как сообщалось ранее, в пятницу он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В тот же день запланированы его встречи с председателями обеих палат российского парламента - Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.