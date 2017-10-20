Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна

ПАРИЖ, 20 октября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Актер и продюсер Жерар Депардье рассказал в эфире радиостанции Franceinfo, что не только неоднократно встречался с американским продюсером Харви Вайнштейном, но и едва не избил его.

В настоящее время Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях более 40 женщин - от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров. "Да, знаю этого Вайншейна, про которого сейчас столько говорят, я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете", - заявил Депардье журналистам. "В то время я продюсировал фильм Ника Кассаветиса "Отцепись от звезд", который вышел в 1996 году. Причем нам с ним предстояло выпустить еще несколько лент, в том числе фильм "Она прекрасна", сценарий к которому написал его отец Джон Кассаветис, что и стало его последней работой", - сообщил Депардье.

Конфликт гигантов

"Фильм был снят и должен был распространяться компанией Miramax Films, сооснователем которой является Харви Вайнштейн. Внимательно изучив предложенный контракт, я понял, что он просто намерен обворовать нас. Я тогда явился в его офис и вошел в его кабинет", - рассказывает Депардье.

"Вайнштейн встал мне навстречу, сказав: How are you doing ? ("Как дела?"). Но я ничего не понял, я не знаю английского и не люблю этот язык - зато могу более-менее говорить по-русски, - продолжил Депардье. - В общем, я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: "Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом - то я тебе ими просто глаза выдавлю".

"Я сказал ему: если ты изменишь что-то в той договоренности, которую мы с тобой достигли и в отношении которой ты дал свое слово, я просто тебе глаза выколю и вообще тебя убью", - рассказал Депардье, добавив при этом: "Тоже, понимаешь, обдурить нас вздумал".

"В общем, он был просто изумлен, потому что в США так обычно люди не поступают. Я знаю и знал, что этот человек в то время был по существу хозяином всего мирового кинематографа, но мне на это совершенно наплевать", - сказал Депардье. "В общем, он решил сберечь свои глаза и сдержал обещание относительно контракта", - констатировал актер.

Когда участники встречи попросили его прокомментировать в эфире радиостанции нынешний скандал с Харви Вайнштейном, Депардье сказал: "Нет у меня желания комментировать то, что сейчас происходит".