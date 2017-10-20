Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна

Общество
20 октября, 10:08 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Французский актер обвинил голливудского продюсера в попытке нарушить условия контракта и нажиться на распространении фильма "Отцепись от звезд"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жерар Депардье

Жерар Депардье

© Станислав Красильников/ТАСС

ПАРИЖ, 20 октября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Актер и продюсер Жерар Депардье рассказал в эфире радиостанции Franceinfo, что не только неоднократно встречался с американским продюсером Харви Вайнштейном, но и едва не избил его.

В настоящее время Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасилованиях более 40 женщин - от звезд Голливуда и сценаристов до манекенщиц и костюмеров. "Да, знаю этого Вайншейна, про которого сейчас столько говорят, я однажды даже таскал его за волосы прямо в его кабинете", - заявил Депардье журналистам. "В то время я продюсировал фильм Ника Кассаветиса "Отцепись от звезд", который вышел в 1996 году. Причем нам с ним предстояло выпустить еще несколько лент, в том числе фильм "Она прекрасна", сценарий к которому написал его отец Джон Кассаветис, что и стало его последней работой", - сообщил Депардье.

Конфликт гигантов

"Фильм был снят и должен был распространяться компанией Miramax Films, сооснователем которой является Харви Вайнштейн. Внимательно изучив предложенный контракт, я понял, что он просто намерен обворовать нас. Я тогда явился в его офис и вошел в его кабинет", - рассказывает Депардье.

Смотрите также
Харви Вайнштейн

Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

"Вайнштейн встал мне навстречу, сказав: How are you doing ? ("Как дела?"). Но я ничего не понял, я не знаю английского и не люблю этот язык - зато могу более-менее говорить по-русски, - продолжил Депардье. - В общем, я был в тот момент на таком взводе, что обошел вокруг стола, схватил его за волосы и показал ему свою руку, сказав: "Харви, видишь вот эти два пальца? Если ты нам что-то такое вытворишь с контрактом - то я тебе ими просто глаза выдавлю".

"Я сказал ему: если ты изменишь что-то в той договоренности, которую мы с тобой достигли и в отношении которой ты дал свое слово, я просто тебе глаза выколю и вообще тебя убью", - рассказал Депардье, добавив при этом: "Тоже, понимаешь, обдурить нас вздумал".

"В общем, он был просто изумлен, потому что в США так обычно люди не поступают. Я знаю и знал, что этот человек в то время был по существу хозяином всего мирового кинематографа, но мне на это совершенно наплевать", - сказал Депардье. "В общем, он решил сберечь свои глаза и сдержал обещание относительно контракта", - констатировал актер.

Когда участники встречи попросили его прокомментировать в эфире радиостанции нынешний скандал с Харви Вайнштейном, Депардье сказал: "Нет у меня желания комментировать то, что сейчас происходит".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе
2
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
3
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
4
Жерар Депардье рассказал, как едва не избил Харви Вайнштейна
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама