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ВЦИОМ: большинство россиян не доверяют рекламе

Общество
20 октября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Только 3% опрошенных доверяют рекламной информации

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более половины россиян (57%) не доверяют рекламной информации, только 3% говорят об обратном. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

"Уровень доверия к рекламе в нашем обществе остается низким: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном", - говорится в сообщении.

Промежуточную позицию по отношению к рекламе заняли 38% опрошенных: каждый из них отчасти доверяет рекламной информации, отчасти - нет.

Что касается присутствия рекламы в повседневной жизни россиян, то большинство опрошенных (70%) регулярно видят ее по телевизору, половина (50%) - в интернете. При этом основная часть респондентов воспринимает ее как помеху: 41% во время рекламного блока отвлекаются на свои дела, а треть (30%) и вовсе переключают канал.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-13 октября 2017 года. Объем выборки - 1800 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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