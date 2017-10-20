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Госдума разрешила приставам задерживать злостных неплательщиков алиментов

Общество
20 октября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По данным ФССП России, за последнее время возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном, чтении законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями задерживать злостных должников по уплате алиментов.

"Законом предлагается наделить должностных лиц Федеральной службы судебных приставов (ФССП) при выявлении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), полномочиями по осуществлению административного задержания и доставления [к судебным приставам для оформления взысканий] лица, в отношении которого ведется производство по указанному административному правонарушению", - говорится в сопроводительных документах.

По данным ФССП России, за последнее время возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов. В результате применения в отношения должников мер административного воздействия ими погашена задолженность на сумму более 34 млн рублей.

"Вместе с тем нередко должники по исполнительным документам о взыскании задолженности по алиментам не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении. Однако в настоящее время должностные лица ФССП России не имеют права применять в их отношении такие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как доставление и административное задержание, что существенно осложняет процесс", - уточняется в пояснительной записке.

Принятый закон восполняет эти пробелы.

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