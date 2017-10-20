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Приезжающих на лечение в Крым туристов могут освободить от курортного сбора

Общество
20 октября, 10:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

Авторы законопроекта предложили установить курортный сбор в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Власти Крыма подготовили законопроект, который предполагает освобождение от уплаты курортного сбора туристов, приезжающих на полуостров с целью лечения. Документ размещен на сайте министерства курортов и туризма региона.

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"Курортный сбор устанавливается… в размере 10 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения [за исключением дня заезда] и подлежит взиманию с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года… От уплаты курортного сбора освобождаются… лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования; лица, имеющие место жительства [постоянную регистрацию] на территории Республики Крым и города Севастополь", - говорится в документе.

Авторы законопроекта предложили установить курортный сбор в шести популярных туристических районах: в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте.

В документе также прописано, что сумма курортного сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания, при этом взимание денег с туристов осуществляет оператор курортного сбора. "Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет Республики Крым", - указано в документе.

Крымский парламент должен принять закон о курортном сборе к 1 декабря 2017 года. В министерстве туризма республики сообщили, что перед вынесением на сессию Госсовета документ пройдет общественное обсуждение, которое запланировано на 30 октября.

О курортном сборе

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах.

В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

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