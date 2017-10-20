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Сеул и Санкт-Петербург подписали протокол о развитии сотрудничества

Общество
20 октября, 11:07 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

План мероприятий содержит более 50 пунктов в сфере социально-экономического сотрудничества, медицины, градостроительства, транспортной инфраструктуры и культуры

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СЕУЛ, 20 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и вице-мэр Сеула Ю Гён Ги подписали в пятницу в столице Республики Корея протокол и план мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами двух мегаполисов. Церемония состоялась в здании сеульской мэрии.

"Ровно месяц назад во время визита южнокорейской делегации в Санкт-Петербург мы определили круг вопросов, представляющих взаимный интерес и выдали дорожную карту, которая охватывает многие области направлений нашего сотрудничества на период до 2021 года", - отметил Албин, выступая на церемонии.

"Наш план мероприятий содержит более пятидесяти конкретных шагов в сфере социально-экономического сотрудничества, медицины, градостроительства, транспортной инфраструктуры, культуры и в других областях", - рассказал российский вице-губернатор.

Албин с сожалением отметил, что между Санкт-Петербургом и Сеулом пока нет соглашения о сотрудничестве. "Однако у нас есть более важный документ - план мероприятий, который подписан сегодня", - заметил он, выразив надежду, что это станет "первым шагом на пути многолетнего и плодотворного сотрудничества" между двумя городами.

Вице-мэр Сеула в ответной речи подчеркнул, что подписанный протокол касается 50 проектов в 14 сферах.

"Масштаб этих планов является самым крупным среди всех проектов правительства Сеула с зарубежными городами", - заметил Ю Гён Хи.

Представительная российская делегация правительства Санкт-Петербурга прибыла в Южную Корею 18 октября с четырехдневным визитом.

В программе - посещение Сеула и портового города Пусан, переговоры с руководством компании Hyundai и Национальной организации по туризму. Делегаты также осмотрят столичный стадион Кубка мира, пешеходную зону "Соульло", ознакомятся с проектом "умных транспортных систем", а также посетят площадь Санкт-Петербурга в городе Инчхон.

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