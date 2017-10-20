Стройки или нарушения охранной зоны в районе возгорания газопровода в Луховицах не было

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Предприятие газового хозяйства Московской области ГУП МО "Мособлгаз" исключило из версий причины возгорания магистрального газопровода в Луховицком городском округе области повреждение строителями и нарушение охранной зоны третьими лицами. Об этом ТАСС в пятницу заявил глава компании Дмитрий Голубков.

"Видимых повреждений и видимых причин пока не выявлено. В районе прохождения газопровода не велись строительные работы. Строители не могли повредить. В районе аварии нет нарушения охранных зон. Комиссия будет разбираться с этим вопросом", - сказал Голубков. Возможно, ЧП произошло из-за износа конструкции, допустил он.

Глава "Мособлгаза" затруднился ответить, будут ли масштабные проверки состояния газопроводов в Московской области. "Они всегда проверяются. Мне трудно прокомментировать. Данный газопровод находится в введении "Газпром трансгаз Москва". Уверен, что все регламентные работы проводятся своевременно и проходят должный контроль", - сказал он.

Восстановительные работы на магистрали завершатся в течение суток, по сведениям "Мособлгаза". "На газоснабжении абонентов это не скажется, потому что газ подается по резервному газопроводу. Они не почувствуют падение давления", - добавил Голубков.

Поврежденная магистраль снабжала все категории потребителей, в том числе объекты ЖКХ и многоквартирные дома, по словам главы "Мособлгаза". "В этом районе есть другие газораспределительные станции, через которые пойдет газ. Там газоснабжение большого куска - в округе порядка 10 км", - рассказал Голубков.

Без последствий

Разрыв магистрального газопровода произошел в пятницу в 05:58 мск в Луховицком городском округе Московской области, сообщили ранее в ситуационном центре Минэнерго России. Специалисты отключили аварийный участок в 6:03 мск, в 6:30 мск, по данным центра, выгорание остаточного газа было прекращено. Последствий для потребителей и сокращения транспорта газа не было, отметили в ГУ МЧС по Московской области.

В Министерстве здравоохранения Московской области ТАСС подтвердили, что никто не обращался за помощью в результате ЧП. Из-за аварии не пострадало чье-либо имущество и не произошло отключение потребителей газоснабжения, заявили в Министерстве энергетики Московской области и Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Образовавшийся результате прорыва газопровода факел достигал в высоту 20 метров.