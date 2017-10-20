В России находятся 2,6 млн нелегальных мигрантов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. МВД России озвучило количество находящихся в РФ нелегальных мигрантов. Как сообщил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, в настоящее время их 2,6 млн человек.

"Доля нелегальных мигрантов сокращается, сейчас она составляет 2,6 млн человек", - сказал он, отметив, что за этот год МВД закрыло въезд в Россию для 2 млн иностранцев.

Горовой также сообщил, что ведомство обеспокоено ситуацией с мигрантами, которые выезжают из РФ в Турцию и Сирию.

"Нас сегодня беспокоит увеличивающаяся миграция из России в Турцию и Сирию", - сказал он, отметив, что МВД пристально следит за этой ситуацией.