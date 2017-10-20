Как в регионах поддержат талантливых учителей

ТАСС, 20 октября. Талантливые учителя в регионах получат дополнительные надбавки и поощрения в рамках реализации Национальной системы учительского роста (НСУР), сообщила ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Татьяна Синюгина.

Министерство образования и науки России по поручению президента разрабатывает НСУР, которая будет включать единые для всей страны механизмы оценки и обеспечения качества работы педагогов. С 1 сентября 13 регионов, в частности Татарстан, Хабаровский край, Чечня, Ингушетия, стали участниками пилотной программы оценки компетенций по общей методике.

"Основной задачей создания НСУР является необходимость оценить опытных педагогов, а также распространить ее не только на одну конкретную школу, но и на всю страну. Наблюдая ситуацию в школах, понимаем, что важно, чтобы опыт авторитетных, качественно и эффективно работающих педагогов был оценен, и чтобы его могли использовать как в рамках одной школы, так и всей страны", - отметила Синюгина.

Тонкости пилотного проекта

По ее словам, НСУР предлагает конкретные механизмы оценки и обеспечения качества работы педагогов, которые отсутствовали до настоящего времени. Аттестация, повышение квалификации и присвоение категорий, осуществлялись преимущественно на региональном уровне и у каждого субъекта Федерации были свои методы оценки.

"Создание такой системы (НСУР) в масштабах страны должны положительно отразиться не только на профессиональном росте учителей, но и на их материальном положении. Нам важно понимать, куда учитель может расти в профессиональном отношении, какие должности и звания он может получать, что морально и материально мы можем сделать, чтобы поддержать учителя", - отметила замминистра.

Участникам проекта предстоит выполнить диагностическую работу, включающую 20 предметных заданий, три методические задачи и одну профессиональную задачу - проявить свои профессиональные знания и педагогический опыт в предложенной ситуации. Кроме того, учителям предстоит провести открытый видеоурок, который оценят федеральные и региональные эксперты.

Также при оценке навыков педагогов будет учтен стаж, квалификационная категория, учебная нагрузка, используемые учебно-методические комплекты.

"В настоящее время все мероприятия проходят в тестовом режиме и никак не отразятся на деятельности педагогов. Для них это никаких последствий не вызовет, независимо от того, какие педагогические проблемы будут выявлены. Он сам сможет понять, где ему нужно подтянуться", - сказала Синюгина, добавив, что результаты всех тестов будут анонимными и узнать их сможет только педагог, который прошел апробацию.

Положительный опыт регионов

В большинстве регионов РФ, которые вошли в пилотную программу, педагоги восприняли тестирование положительно и сами пожелали принять участие.

Так, в Волгоградской области в нем участвуют преподаватели русского языка и математики из 43 школ. Как рассказала ТАСС председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Галина Скоморохова, программа оказалась интересна самим педагогам.

"Это важно, ведь учитель постоянно должен совершенствоваться. И еще очень важно то, что индивидуальные итоги апробации не будут выноситься на обсуждение или где-то публиковаться. Результаты важны разработчикам и самим педагогам", - пояснила она.

В Татарстане, по словам организатора работы одного из пунктов аттестации учителей в Арском районе Ирины Глазковой, педагоги также отнеслись к тестированию с пониманием. "Математики даже высказались, что задания им понравились некоторые из тестирования, говорят, взяли бы для работы", - отметила собеседница агентства.

При этом она добавила, что у молодых учителей такой "внеплановый экзамен" может вызвать стресс. "Стресс у многих учителей вызывает все, что новое появляется. Тяжело усваивается и привыкать тяжело. Само диагностическое тестирование под видеонаблюдением проходит - это тоже определенный стресс для педагогов", - пояснила Глазкова.

Кавказ - в числе первопроходцев

Одними из наиболее активных участников пилотного проекта стали регионы Северного Кавказа - в тестировании принимают участие сразу четыре субъекта. В частности, как рассказала ТАСС первый заместитель Министра образования и науки Адыгеи Надежда Кабанова, местные учителя активно участвуют в тестировании, так как "им важно получить независимую оценку своей деятельности".

"Безусловно, в новой модели есть много положительного как для учителей, так и для системы образования в целом, и Адыгея вполне осознанно включилась в ее апробацию. Как минимум потому, что учитель должен получать независимую оценку своей деятельности для дальнейшего педагогического роста", - сказала она.

По ее мнению, внешняя оценка позволяет более точно отразить истинный уровень компетенции педагога."Три года назад в республике было проведено тестирование по измерительным материалам ЕГЭ для учителей математики, русского языка и истории. Результаты многих удивили, и, к сожалению, далеко не в положительном смысле этого слова. О чем это говорит? О том, что мы учим, но сами свой реальный уровень знаний не можем оценить", - отметила Кабанова.

Власти Кабардино-Балкарии считают, что подобное тестирование важно не только для молодых педагогов, но и для тех, кто проработал в школах не один десяток лет. Результаты тестов не всегда могут быть положительными даже у опытных педагогов, отметила в беседе с корреспондентом ТАСС министр образования республики Нина Емузова.

"Если человек проработал 20-30 лет, и у него в течение этого времени была высшая квалификация - он может ее потерять? Если человек уже не в состоянии подтвердить эту высокую планку, возможно же педагогическое, профессиональное выгорание и если не достигается это соответствие требованиям, то надо это принять правильно. У нас, к сожалению, это не всегда получается", - констатирует министр.

Возможные проблемы

Однако не во всех регионах педагоги адекватно восприняли новую идею Миноборнауки.

Например, в Ингушетии работники образования пошли на тестирование без особого желания.

"Наши учителя неохотно пошли на апробацию, считая, что им это не нужно, если за плечами многих из них большой педагогический опыт, есть государственный диплом, подтверждающий квалификацию, документ об окончании курсов повышения квалификации", - рассказала ТАСС начальник отдела по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки республики Тамара Шанхоева.

Она добавила, что дополнительные трудности вызвал и период аттестации, который пришелся как раз на начало учебного года, когда педагоги заняты составлением методических планов и подготовкой учебных материалов на весь год.

По ее мнению, если внедрить систему в обязательном порядке, то в регионе, особенно в отдаленных сельских поселениях, "в школах, возможно, появятся вакансии не только по русскому языку и математике, но и по химии, физике, биологии, иностранному языку".

Оплата по компетенции

Скептицизм ингушских педагогов не разделяют эксперты в области образования - они считают, что в регионах- участниках пилотной программы НСУР поможет избавить учителей от дополнительной нагрузки на работе, которую они зачастую берут на себя для повышения зарплаты. Ректор Ставропольского государственного педагогического института Людмила Редько в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что сейчас школьный учитель вынужден "брать часами", что негативно сказывается на учебном процессе, так как педагог не успевает готовиться к занятиям.

При этом, как отмечает Редько, если у педагога появится возможность получать доплаты за профессиональные навыки, это сможет высвободить время для подготовки к урокам.

Вместе с тем, отметила ректор, доплаты "за звание", полученные в результате тестирования, могут повлиять на сплоченность педагогического коллектива в школах. Разделить в коллективе на должности людей, которые имеют одинаковый стаж, одинаковую нагрузку, будет непросто", - отметила ректор.

Первые результаты

По словам замглавы Минобрнауки РФ Татьяны Синюгиной, первые результаты будут доступны учителям уже 20 ноября.

"С повсеместным проведением тестов пока не будем торопиться... на каждом этапе мы будем очень внимательны к результатам и обсуждать их с педагогическим сообществом", - отметила заместитель министра.

Самым главным итогом, который можно подвести уже сейчас, по мнению Синюгиной, является добровольный отклик регионов на инициативу. "Участие в тестировании было добровольным, регионы и учителя сами подавали заявку. Подводя первые итоги, можно сказать, что самым важным результатом стало как раз то, что регионы добровольно вызвались участвовать", - заключила собеседница агентства.