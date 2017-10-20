Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым предлагается ввести на дорогах страны институт "народных инспекторов". Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Проект федерального закона подготовлен МВД России. Законопроектом предлагается внести изменения в КоАП, согласно которым граждане могут стать "народными инспекторами" и сами назначать административные наказания за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола, если сами зафиксируют нарушение с помощью средств видеозаписи и специализированного программного обеспечения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас административные правонарушения фиксируются сотрудниками ГИБДД, и рассмотрение подобные случаев "влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств правонарушения". "При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности", - напоминают авторы записки.

Также в документе подчеркивается, что внедрение в РФ института "народного инспектора" повысит безопасность дорожного движения.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 5 октября 2017 года.