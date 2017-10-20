Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти назвали первых обладателей статуса "Московский врач"

Общество
20 октября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По результатам первого экзамена знак отличия получили 39 специалистов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Официальный сайт мэра Москвы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Москвы определили первых обладателей статуса "Московский врач", который является подтверждением высокого профессионального уровня. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, после прохождения добровольных оценочных испытаний знак отличия получили 39 медиков.

Смотрите также

Высший пилотаж: каким оказался первый экзамен на получение статуса "Московский врач"

"Сегодня знаковый день: чуть более трех недель назад первая группа участников проекта приступила к решению сложных теоретических и практических заданий. 39 специалистов из нескольких сотен претендентов стали первыми обладателями этого высокого статуса. Мы можем с полным основанием говорить о том, что это действительно элита столичного здравоохранения. Коллеги не просто владеют специальностью на необходимом уровне, но и постоянно стремятся к расширению профессионального кругозора и освоению новых знаний", - сказал он.

Хрипун выразил надежду, что их пример "будет хорошим стимулом для коллег - тем более что никаких "квот" на количество обладателей этого статуса не предусмотрено". Среди первых обладателей статуса "Московский врач" - 16 врачей общей практики, шесть психиатров, три хирурга, шесть урологов, четыре анестезиолога-реаниматолога, один терапевт и три оториноларинголога. Каждому из них уже с ноября будет начисляться дополнительно к зарплате по 15 тыс. рублей ежемесячно в соответствии с целевым грантом, ранее учрежденным правительством Москвы.

Руководитель департамента также подчеркнул, что нагрудные знаки "Московский врач" будут номерными и именными.

Ранее в интервью ТАСС Хрипун анонсировал проект "Московский врач", согласно которому столичные медики смогут добровольно подтвердить свой профессионализм, доказав посредством экзамена, что их опыт и уровень квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к врачам соответствующих специальностей. Врачам городских больниц и поликлиник, получившим данный статус, будет установлена фиксированная доплата стимулирующего характера в размере 15 тыс. рублей. Доплаты полагаются только врачам медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы. Принять участие в пилотном проекте смогут все практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие в пилотном проекте бесплатное и добровольное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама