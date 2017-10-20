В Казани открылось новое здание самой большой городской поликлиники с онкоцентром

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Новое здание самой большой поликлиники Казани № 21 с онкологическим центром и отделением реабилитации пациентов после кардиологических, неврологических, нейрохирургических и травматологических операций открылось в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства здравоохранения Татарстана.

''20 октября состоялось торжественное открытие нового здания городской поликлиники № 21 г. Казани с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В самой большой поликлинике Казани (площадь - более 10 тыс. кв. м) внедрены современные тенденции в развитии амбулаторно-поликлинической помощи населению'', - пояснили в пресс-службе.

Поликлиника сможет обслуживать порядка 650 тыс. человек в год, ранее охват населения был 60 тыс. человек и отделения поликлиники располагались в разных зданиях. На строительство и оснащение нового здания поликлиники из республиканского бюджета было выделено 450 млн рублей.

По данным пресс-службы, в поликлинике будут работать 10 отделений - приемно-информационное, инфекционное, рентгенологическое, терапевтическое, отделения неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактической помощи и узких специалистов.

Также планируют открыть на базе поликлиники женскую консультацию и Центр мужского здоровья, онкологический центр (филиал Республиканского клинического онкодиспансера) с возможностью оказания помощи по медицинской реабилитации больных со злокачественными новообразованиями.

Одним из самых важных направлений деятельности поликлиники будет реабилитация и восстановление пациентов после кардиологических, неврологических, нейрохирургических и травматологических операций. В терапевтическом отделении расположатся три медицинских поста для обслуживания населения по стандартам ''Дружелюбная поликлиника''.

Также в поликлинике будет осуществляться взаимодействие с высокотехнологичными центрами республики в виде видеоконференций, выезда специалистов для консультаций пациентов в Консультативно-диагностический центр. В Минздраве рассчитывают, что все эти изменения позволят пациентам получать консультации, проходить диагностические обследования и лечение в одном здании в своем микрорайоне.

Новые поликлиники и больницы

Как сообщалось, несколько десятков поликлиник Татарстана вошли в программу модернизации на 2017-2018 годы. Программа включает в себя капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием зданий поликлиник в городах и муниципальных районах республики. Программа разработана правительством региона во исполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в ежегодном послании Федеральному Собранию.

По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона, общий лимит программы - примерно 7,5 млрд рублей.

В 2016 году в Татарстане на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения было выделено 4 млрд рублей, за эти деньги отремонтировано и построено 350 поликлиник и больниц, в основном в районах республики. Кроме того, модернизация здравоохранения в Татарстане идет и на селе с 2010 года - за шесть лет построено 367 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 40 планируют построить в 2017 году.