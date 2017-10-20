Роспотребнадзор: почти 60% детского питания в РФ импортного производства

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Почти 60% детского питания в России произведены зарубежными производителями. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на парламентских слушаниях на тему "О правовых и организационных аспектах обеспечения здорового питания детей дошкольного и школьного возраста в Российской Федерации" в Совете Федерации.
"Почти 60% рынка детского питания сегодня в Российской Федерации - это рынок импортного детского питания. Я считаю, что для нас это если не большая проблема, но большая задача. Потому что когда мы говорим про детское питание, мы должны контролировать это питание начиная от состава почвы, на которой произрастает овощеводческая продукция, или фрукты, или корма для стада", - сказала она.
Попова напомнила, что контроль качества детского питания в советское время начинался с контроля почвы и дальше был очень жесткий контроль на всех этапах производства.
"Это нужно вернуть, потому что это очень важно", - считает глава Роспотребнадзора. Она добавила, что соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены.