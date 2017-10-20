Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Константиновская батарея в Севастополе будет открыта для посещения с 4 ноября

Общество
20 октября, 13:02 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, октября. /ТАСС

Начальник управления развития туристической индустрии Лариса Дудкина подчеркнула, что прорабатывается возможность доставлять туристов на объект морским путем

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Константиновская батарея откроется для посещения туристами 4 ноября 2017 года после реконструкции. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления развития туристической индустрии Ларису Дудкину.

"С 4 ноября Константиновская батарея будет открыта для посетителей. Предвидя интерес к этому историческому объекту, мы прорабатываем возможность доставлять всех желающих на Константиновскую батарею морским путем. Это позволит увязать в единый маршрут Херсонес Таврический и равелин, что выведет на новый качественный уровень предоставление туристических услуг", - цитирует пресс-служба слова Дудкиной.

Константиновская батарея - это двухъярусная каменная батарея, выполненная в форме подковы на мысе у входа в Севастопольскую бухту.

Была построена в 1840 году для усиления обороны Севастополя и порта, она заменила земляную батарею, заложенную одним из основателей Севастополя, полководцем Александром Суворовым, в 1778 году. С марта 2014 года Константиновская батарея передана Российскому географическому обществу, которое начало проводить реконструкцию исторического объекта, долгое время находящегося в запустении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени
2
Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы
6
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
7
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама