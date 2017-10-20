Константиновская батарея в Севастополе будет открыта для посещения с 4 ноября

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Константиновская батарея откроется для посещения туристами 4 ноября 2017 года после реконструкции. Об этом в пятницу сообщила пресс- служба правительства Севастополя со ссылкой на начальника управления развития туристической индустрии Ларису Дудкину.
"С 4 ноября Константиновская батарея будет открыта для посетителей. Предвидя интерес к этому историческому объекту, мы прорабатываем возможность доставлять всех желающих на Константиновскую батарею морским путем. Это позволит увязать в единый маршрут Херсонес Таврический и равелин, что выведет на новый качественный уровень предоставление туристических услуг", - цитирует пресс-служба слова Дудкиной.
Константиновская батарея - это двухъярусная каменная батарея, выполненная в форме подковы на мысе у входа в Севастопольскую бухту.
Была построена в 1840 году для усиления обороны Севастополя и порта, она заменила земляную батарею, заложенную одним из основателей Севастополя, полководцем Александром Суворовым, в 1778 году. С марта 2014 года Константиновская батарея передана Российскому географическому обществу, которое начало проводить реконструкцию исторического объекта, долгое время находящегося в запустении.