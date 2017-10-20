АТОР ожидает снижения спроса на внутрироссийские направления на новогодние праздники

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает падения спроса на внутрироссийские направления. Об этом ТАСС в пятницу сказала исполнительный директор организации Майя Ломидзе.

"Мы ожидаем снижение спроса на новогодние праздники. Это показало лето, весь сезон демонстрирует снижение внутрироссийского потока. Мы думаем, что Новый год будет в пределах тренда", - сказала она.

Снижение туристического потока на внутрироссийских направлениях по сравнению с 2016 годом связано с такими общероссийскими экономическими показателями как изменение курса иностранной валюты и отсутствие значительного роста доходов населения, пояснила Ломидзе. В то же время цены гостиниц и отелей в 2017 году повысились. "Московская область в этом году подняла цену (бронирований) на 10%. Летом была недозагрузка по сравнению с прошлым годом. На (предстоящий) Новый год они цену удержали. Но мы не видим особого прогресса", - привела пример Ломидзе.

На снижении 2017 года к уровню 2016 года скажется еще то, что в прошлом году был нетипичный всплеск бронирований, отметила исполнительный директор АТОР. Скорее всего, по ее словам, спрос на внутрироссийские направления на новогодние праздники в 2017 году "откатится" к показателям 2015 года.

Спрогнозировать, какие именно российские направления пострадают больше всего, пока не возможно, добавила Ломидзе. "Глубина бронирований на все внутрироссийские направления, включая Красную Поляну, Санкт-Петербург и Казань, очень низкая. Реальный рейтинг направлений можно будет только в ноябре сделать", - пояснила она, добавив, что на внутренних направлениях почти нет программ раннего бронирования.