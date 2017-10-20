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Кузнецова предостерегла от дискредитации института приемных семей в СМИ

Общество
20 октября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина пообещала, что партия примет меры для защиты приемных семей от несправедливого отношения

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подвергла критике случаи появления в СМИ негативных сюжетов о приемных семьях и предостерегла от дискредитации этого важного института.

"Мне бы хотелось предостеречь нас от тех тенденций, которые сегодня наметились: в средствах массовой информации озвучиваются случаи возврата детей, различные негативные случаи, связанные с приемными семьями", - сказала Кузнецова в пятницу, выступая на съезде приемных семей в Москве.

Со своей стороны замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина пообещала, что партия примет меры для защиты приемных семей от несправедливого отношения, сложившегося в результате некоторых инцидентов. "Конечно, информационная обстановка у нас сегодня в отношении замещающих семей не очень здоровая. Это несправедливо, - констатировала она.

По мнению Баталиной, "нельзя по исключениям сделать вывод об институте в целом". "Без института замещающих семей мы не решим проблему семейного устройства детей. Это огромная помощь и поддержка государству в решении проблемы сиротства. Поэтому в рамках нашего федерального партийного проекта "России важен каждый ребенок" мы уделим особое внимание мероприятиям, которые позволяли бы нам восстановить справедливое отношение к замещающим семьям", - заверила депутат.

Представитель руководства единороссов также обратила внимание на чрезмерную поспешность при изъятии детей из приемных семей и, в частности, на отсутствие необходимого регламента действий чиновников. "Решение о прекращении опеки должно приниматься только после всестороннего изучения ситуации, комиссионного обследования, а у нас сегодня это тоже не регламентировано", - указала депутат.

По ее словам, даже если чиновники столкнулись с негативными эпизодами в замещающей семье, не факт, что надо немедленно отменять постановление об опеке. "Все перестраховываются, все боятся негативных последствий", - высказала свои сожаления заместитель секретаря Генсовета единороссов.

По данным Министерства образовании и науки РФ, оглашенным на съезде, в России насчитывается 400 тыс. приемных родителей.

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Персоны
Баталина, Ольга Юрьевна Кузнецова, Анна Юрьевна
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