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Небольшой снег может пройти в Москве в воскресенье

Общество
20 октября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

По данным Гидрометцентра, также снег возможен в начале следующей недели

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Небольшой снег и минусовые температуры ожидаются в некоторых районах Москвы в воскресенье. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России в пятницу.

"В субботу, 21 октября, местами с небольшими осадками, ночью 1-3 градуса в столице и минус 1 - плюс 4 градуса по области. Днем прогнозируется 3-5 градусов и 1-6 градусов соответственно. В воскресенье, 22 октября, местами небольшой снег, ночью похолодает до минус 3-1 градусов в Москве и минус 6-1 градуса по области. Днем столбик термометра доберется лишь до 1-3 градусов в столице и минус 1 - плюс 4 градусов в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в начале следующей недели также возможен снег. По ночам температура будет опускаться до минус 5, а днем колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов , что примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.

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