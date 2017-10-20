Небольшой снег может пройти в Москве в воскресенье

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Небольшой снег и минусовые температуры ожидаются в некоторых районах Москвы в воскресенье. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России в пятницу.
"В субботу, 21 октября, местами с небольшими осадками, ночью 1-3 градуса в столице и минус 1 - плюс 4 градуса по области. Днем прогнозируется 3-5 градусов и 1-6 градусов соответственно. В воскресенье, 22 октября, местами небольшой снег, ночью похолодает до минус 3-1 градусов в Москве и минус 6-1 градуса по области. Днем столбик термометра доберется лишь до 1-3 градусов в столице и минус 1 - плюс 4 градусов в Подмосковье", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в начале следующей недели также возможен снег. По ночам температура будет опускаться до минус 5, а днем колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов , что примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.