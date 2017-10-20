Сенатор Петренко предложила создать единый свод норм для производителей детского питания

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко призвала создать документ, которым будет регулироваться весь процесс производства детского питания в России.
"Есть необходимость появления документа, который назывался бы, к примеру, "Детское питание", и где бы мы не просто определили основные нормативные акты, что, безусловно, очень важно. Необходимо регулировать весь процесс детского питания на территории РФ", - сказала Петренко в ходе парламентских слушаний на тему правовых и организационных аспектов обеспечения здорового питания детей дошкольного и школьного возраста в России.
По словам Петренко, этим документом смогут воспользоваться как производители, так и организаторы перевозок и конечные потребители. "Это необходимо, потому что это межведомственность, и иногда разные толкования и понимание подхода приводят как раз к той некачественной продукции и к невозможности ее контроля", - заключила сенатор.