Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: загрязнение воздуха в Нью-Дели после праздника Дивали достигло угрожающего уровня

Общество
20 октября, 13:40 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Уровень загрязнения в ряде районов города превышен в десятки раз

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Состояние воздуха в индийской столице Нью-Дели после праздника огней Дивали, когда горожане взрывают на улицах петарды и фейерверки, достигло степени "очень плохое". Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, уровень загрязнения атмосферы в ряде районов города превышен в десятки раз.

Галерея
7 фото
© Евгения Кармалито/ТАСС

Миллионы масляных светильников продают в дни Дивали индийские горшечники

По данным телеканала, который ссылается на информацию метеорологического департамента, массовая концентрация частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5) составила 878 мкг на кубометр воздуха, а концентрация частиц диаметром менее 10 мкм (PM10) - 1179 мкг на кубометр при норме для Дели 60 и 100 мкг на кубометр соответственно. При этом в некоторых районах города массовая концентрация частиц менее 10 мкм в 6.00 утра по местному времени (3.30 мск) составила 2402 мкг на кубометр воздуха.

Накануне главного праздника года Дивали власти принимали срочные меры, чтобы предотвратить загрязнение городской атмосферы. 9 октября Верховный суд страны постановил запретить продажу пиротехники в Национальном столичном округе Дели до 1 ноября, чтобы горожане не взрывали петарды в праздничную ночь. В прошлом году после Дивали состояние городской атмосферы оказалось худшим за 17 лет, горожане массово покидали город, закрывались школы и колледжи.

Однако несмотря на запрет торговли пиротехникой, петарды, хлопушки и фейерверки можно было легко купить на праздничных базарах из-под полы, поэтому ночью в Нью-Дели опять были взорваны тысячи шутих.

Тем не менее метеорологи выражают надежду на то, что в этом году ситуация может быть лучше, чем в прошлом, поскольку в этом году отмечен более сильный ветер, который очищает городскую атмосферу и отгоняет от Дели дым от сжигаемой крестьянами по осени стерни на полях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени
2
Суд обязал полицию открыть дело против Порошенко из-за лишения гражданства Саакашвили
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Песков: наблюдатели на границе РФ и Украины не избавят жителей Донбасса от угрозы
6
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
7
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама