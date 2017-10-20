Медведев рассчитывает на продолжение успешных выступлений россиян на WorldSkills

ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил победителей и призеров чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills и пожелал им успехов на состязаниях в Казани через два года.

"Не могу не сказать об успешном выступлении российской сборной на мировом чемпионате WorldSkills, который завершился в Абу-Даби. Впервые наши ребята стали победителями и призерами этого турнира, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали", - сказал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его мнению, такие результаты показывают, что "мы в правильном направлении развиваем профессиональное образование".

"Я наших чемпионов поздравляю, желаю им успехов уже на тех соревнованиях, которые будут в Казани в 2019 году", - отметил Медведев.