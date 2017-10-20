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Мэрия Москвы во вторник даст ответ на заявку оппозиции о проведении марша 4 ноября

Общество
20 октября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Планируется, что в митинге примут участие до 10 тыс. человек

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Москвы получили заявку от организации "Новая оппозиция" на проведение марша в районе Люблино в День народного единства 4 ноября. Ответ мэрия планирует подготовить 24 октября, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова.

"Поступила заявка от организации "Новая оппозиция" на проведение марша 4 ноября в Люблине на улице Перерва. Заявленное количество участников - до 10 тыс. человек. Мы рассмотрим эту заявку в течение трех рабочих дней, то есть во вторник дадим ответ", - сказала Романова.

Как сообщается на страничке "ВКонтакте" организации "Новая правая альтернатива", 20 октября пресс-секретарь "Новой оппозиции" Роман Ковалев в качестве организатора мероприятия подал уведомление в мэрию на проведение "русского марша" в Москве 4 ноября.  Националистическая организация "Новая правая альтернатива" вместе с "Новой оппозицией" входит в инициативную группу граждан. В уведомлении обозначен маршрут: ул. Перерва, от дома № 62, корп. 3, до ул. Люблинская, д. № 157 до памятника солдату Отечества, где планируется митинг.

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