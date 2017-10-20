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Колокол Биг-Бена вновь зазвучит в День памяти павших

Общество
20 октября, 15:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, октября. /ТАСС

Часовые не исключают небольшой погрешности в работе колокола после реставрации часов, сообщает газета Daily Telegraph

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ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Британцы и гости Лондона вскоре смогут вновь услышать звон самого крупного колокола весом в 13,7 тонны на часах башни Елизаветы британского парламента. Спустя три месяца после начала реставрации часов колокол вновь будет присоединен к ним 9 ноября в преддверии отмечаемого 11 ноября в Великобритании и странах британского Содружества Дня памяти павших.

Как сообщает газета Daily Telegraph, часовые не советуют устанавливать ручные часы по ударам Биг-Бена, поскольку не исключают "небольшой погрешности" в работе колокола после значительного перерыва. Как ожидается, эксперты 9 ноября будут отлаживать механизм боя для достижения наибольшей точности.

В воскресенье, 12 ноября, его опять отсоединят. В следующий раз Биг-Бен "оживет" 23 декабря на рождественские праздники, до 1 января 2018 года.

Реконструкция башни должна продлиться до 2021 года. Что касается самих часов, то видимым останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого будут показывать точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты будут заниматься восстановлением оригинального часового механизма. Помимо этого, в башне будет установлен лифт для быстрого и безопасного доступа на вершину. Реставраторы также займутся трещинами в кирпичной кладке и восстановлением черепицы на крыше.

Строительство башни Елизаветы высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.

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