В Москве 4 ноября ограничат продажу алкогольной продукции

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет ограничена в День народного единства 4 ноября в местах массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова.

"Четвертого ноября в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний.