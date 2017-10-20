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В Москве 4 ноября ограничат продажу алкогольной продукции

Общество
20 октября, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу прохладительных напитков в стеклянной таре

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет ограничена в День народного единства 4 ноября в местах массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь департамента региональной безопасности города Москвы Елена Романова.

"Четвертого ноября в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний.

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