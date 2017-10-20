В Кабардино-Балкарии устойчиво снижается уровень преступности, доложил Коков Путину

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии отмечается устойчивая тенденция снижения преступности, доложил глава региона Юрий Коков президенту РФ Владимиру Путину. "Что касается в целом обеспечения безопасности граждан, борьбы с преступностью, у нас наблюдается тенденция к снижению преступности в целом, - заявил он во время рабочей встречи с главой государства. - В том числе, что особенно радует, по преступлениям тяжким и особо тяжким тоже идет снижение".

Коков добавил, что люди видят и результаты работы по противодействию терроризму и экстремизму в республике. "Активно ведем работу, то есть динамика нормальная, - подчеркнул он. - Мы общими усилиями уже выстроили работу таким образом, что результаты имеются, они очевидны, люди это тоже видят".

По словам Кокова, в экономике региона удается поддерживать стабильный рост. "Более того, по результатам работы и девяти месяцев этого года, хотя есть определенные объективные сложности, все равно вышли на среднероссийский [уровень], выдерживаем все показатели", - добавил губернатор. Он отметил, что, также решены все вопросы, связанные с исполнением "майских указов" президента. "За последние три года особенно нам пришлось здесь очень активно и совместно с федеральными министерствами поработать, и мы сумели более 8 тыс. дошкольных мест обеспечить в республике: тем самым на сто процентов закрыли вопрос дошкольного образования [для детей в возрасте] от трех до семи лет", - рассказал Коков. Глава региона добавил, что также удалось обеспечить стопроцентную доступность гражданам многофункциональных центров.