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Ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя улучшает языковые навыки

Общество
20 октября, 15:28 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

При этом большее количество спиртного может не иметь благотворного влияния на языковые навыки, в том числе произношение

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© Артем Коротаев/ТАСС

ГААГА, 20 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Алкоголь в небольших количествах благоприятным образом сказывается на способности говорить по-голландски. К такому выводу пришли специалисты из Маастрихтского университета, Ливерпульского университета и Королевского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в последнем выпуске Журнала по психофармакологии.

В опыте приняли участие 50 студентов из Германии, которые в настоящее время учатся в Маастрихте и параллельно изучают голландский язык. Каждого из них попросили выпить около полулитра пива или безалкогольный напиток прежде, чем поговорить несколько минут по-голландски. Их языковые навыки оценивали двое носителей языка, которые не знали, кто именно был под небольшим воздействием алкоголя. По завершении испытуемым также предлагалось оценить собственные знания языка.

В результате участники, выпившие пива, получили значительно более высокие оценки, особенно по произношению. Вместе с тем, небольшие дозы алкоголя не оказали воздействия на оценку испытуемыми своих собственных знаний.

"Это свидетельствует о том, что алкоголь может оказывать положительное влияние на произношение", - заключил специалист из Маастрихсткого университета Фриц Реннер. "Но тут важно учитывать, что речь идет о малой дозе, - добавил он. - А большее количество спиртного может не иметь благотворного влияния на языковые навыки, в том числе произношение".

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