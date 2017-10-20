Ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя улучшает языковые навыки

Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легкоСпорт 20 октября, 15:52
Команда Канчельскиса обыграла команду Красножана в футбольном матче на фестивале в СочиСпорт 20 октября, 15:49
Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в РоссииСпорт 20 октября, 15:45
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДДОбщество 20 октября, 15:43
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в КрымуВ стране 20 октября, 15:39
Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сферОбщество 20 октября, 15:36
Рекордный за последние шесть лет урожай зерна собран в Курганской областиНовости Урала 20 октября, 15:36
СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФАСпорт 20 октября, 15:30
В Приморье проходят учения Уссурийской бригады ВДВАрмия и ОПК 20 октября, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 20 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Алкоголь в небольших количествах благоприятным образом сказывается на способности говорить по-голландски. К такому выводу пришли специалисты из Маастрихтского университета, Ливерпульского университета и Королевского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликованы в последнем выпуске Журнала по психофармакологии.
В опыте приняли участие 50 студентов из Германии, которые в настоящее время учатся в Маастрихте и параллельно изучают голландский язык. Каждого из них попросили выпить около полулитра пива или безалкогольный напиток прежде, чем поговорить несколько минут по-голландски. Их языковые навыки оценивали двое носителей языка, которые не знали, кто именно был под небольшим воздействием алкоголя. По завершении испытуемым также предлагалось оценить собственные знания языка.
В результате участники, выпившие пива, получили значительно более высокие оценки, особенно по произношению. Вместе с тем, небольшие дозы алкоголя не оказали воздействия на оценку испытуемыми своих собственных знаний.
"Это свидетельствует о том, что алкоголь может оказывать положительное влияние на произношение", - заключил специалист из Маастрихсткого университета Фриц Реннер. "Но тут важно учитывать, что речь идет о малой дозе, - добавил он. - А большее количество спиртного может не иметь благотворного влияния на языковые навыки, в том числе произношение".