Путин поручил изучить вопрос развития подпрограммы противодействия ЧС в Кабардино-Балкарии

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову проработать вопрос о включении подпрограммы противодействия чрезвычайным ситуациям в республике в госпрограмму РФ по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий. Речь об этом шла на встреча главы государства с руководителем республики.

"Я попросил бы поддержать, чтобы подпрограмму противодействия чрезвычайным ситуациям в Кабардино-Балкарии включить в государственную программу Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных происшествий", - обратился Коков к Путину. "Проработайте это!" - согласился президент.

Коков рассказал Путину о ходе ликвидации последствий схода селевых потоков в Кабардино-Балкарии 15 августа и 1 сентября этого года. "Мы очень активно поработали с министерствами и ведомствами в рамках правительственной комиссии, активную помощь оказал Высокогорный геофизический институт, это ведущий научный центр Росгидромета Минприроды", - сообщил он. "Здесь нужен комплексный подход. Мы выработали предложения, предварительно согласовав их с правительством и всеми заинтересованными ведомствами", - добавил Коков.

Глава республики рассказал, что уже есть серьезные наработки по противодействию подобным стихийным бедствиям. В качестве примера он привел создание после схода селевого потока в 2000 году полуторакилометрового укрепления. "Сейчас этот лоток фактически спас город Тырныауз и всю инфраструктуру", - отметил Коков. "Специалисты тогда на упреждение сработали, и фактически весь сель пошел туда - семь метров глубина этого полуторатысячного лотка, он был фактически весь заполнен", - сказал он.

Коков отметил, что сходы селей происходят из-за таяния ледников. "Реально погода меняется в мире, и специалисты тоже пришли к общему знаменателю, что если как пилотный проект сейчас мы бы могли это применить в Кабардино-Балкарии - в принципе, и на Дальнем Востоке, везде климат меняется, можно было бы использовать", - сказал он.