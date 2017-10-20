Минздрав: в этом году прививки от гриппа сделают более 50 млн россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Более 50 млн россиян в этом году получат вакцину от гриппа, около 40% из них уже сделали прививки. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

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"Из регионов по оперативным данным сейчас порядка 40% привито от плана, а в этом году мы впервые привьем порядка 51-53 млн человек", - уточнил Краевой.

По его словам, за счет бюджета приобретают 50 млн доз, но крупные работодатели для работников закупают вакцину самостоятельно. Также Краевой отметил, что поставки вакцины во все регионы закончены.

В 2016 году вакцинация помогла в два раза снизить заболеваемость. Краевой напомнил, что прививка либо защищает от инфекции, либо позволяет ей протекать в более легкой форме.

"В прошлом году только один человек, привитый от гриппа, умер. Это молодая женщина с тяжелой формой диабета. Ведь грипп, в отличие от ОРВИ грозен своими осложнениями. И люди умирают не от гриппа, а от пневмонии, сердечной недостаточности, от поражения почек, печени. Потому что особенность вируса такова, он поражает своими токсинами другие органы", - сказал замминистра здравоохранения.