Торговцы сгоревшего рынка в Ростове получат новые места в течение месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Все сотрудники крупнейшего ростовского рынка "Восточный", оставшиеся без торговых мест в результате пожара 8 октября, получат новые в течение месяца, заявил на встрече с пострадавшими в пятницу председатель комитета по торговле и бытовому обслуживанию администрации Ростова Константин Тихонов.

"В ходе мониторинга действующего рынка мы осмотрели площади, на которых могут разместиться те люди, которые остались на улице… Здесь достаточно площадей. В ближайшее время все люди перейдут на приготовленные для них места. С запасом - в течение месяца", - сказал Тихонов.

По его словам, в настоящее время несанкционированная торговля на прилегающей к рынку территории запрещена.

"Специалистами ДИЗО (департамент имущественно-земельных отношений - прим. ТАСС), администрации Первомайского района, комитета по торговле, департамента потребительского рынка Ростовской области данная территория в рамках земельного контроля освобождается от незаконной несанкционированной торговли", - уточнил чиновник.

О том, что лишившиеся своих мест предприниматели организовали возле сгоревшего рынка стихийную торговлю, ранее сообщали региональные СМИ.

Как уточнил Тихонов, управляющая компания рынка - ООО "Пан-Ком" - уже представила эскизный проект восстановления пострадавшей от пожара территории. Ранее президент ООО "Пан-Ком" Юрий Бобриков сообщал ТАСС, что в пострадавшей от пожара части рынка планируется построить новые павильоны, работы планируется завершить за три месяца.

Пожар на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке "Восточный" произошел 8 октября, его площадь составила 6000 кв. м. По официальной информации, огнем было уничтожено более 500 торговых мест.