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Исследование: более 70% инвалидов по слуху уверены, что их проблемы не волнуют общество

Общество
20 октября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Глава Фонда исследования проблем демократии отметил, что в России много правозащитников, которые занимаются проблемами мигрантов, проблемами женщин, "а вот проблемами глухих никто не занимается"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 70% глухих и слабослышащих людей уверены, что их проблемы не интересует большинство общественных организаций. Такие данные привел глава Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев во время круглого стола, посвященного презентации книги "Они нас не слышат. Жизнь российских глухих и слабослышащих" в ТАСС.

"Более 70% глухих и слабослышащих, по данным Фонда исследования проблем демократии, уверены в том, что гражданское общество и организации ими не хотят заниматься", - заявил Григорьев.

Исключения составляют, как подчеркнул общественник, Русская православная церковь и Всероссийское общество глухих. Он также заметил, что в России "много правозащитников, которые занимаются проблемами мигрантов, проблемами женщин, проблемами других каких-то сообществ". "А вот проблемами глухих никто не занимается", - сказал Григорьев.

Кроме того, по словам члена ОП, более 40% глухих и слабослышащих, по данным исследования, говорят о том, что лично сталкивались с предвзятым и негативным отношением на своем месте работы. "Им платят меньшее количество средств, назначают на меньшие должности, чаще увольняют, они часто становятся объектами мошенничества", - пояснил Григорьев.

О книге

Максим Григорьев, как один из авторов книги "Они нас не слышат. Жизнь российских глухих и слабослышащих", рассказал, что она основана на более чем 150 интервью с глухими и слабослышащими людьми. Кроме того, он заметил, что "такие книги не выпускали даже в советское время".

"Они [инвалиды по слуху] вспоминают свое школьное или дошкольное детство, большинство из глухих и слабослышащих рассказывают о своих проблемах со слышащими сверстниками, они рассказывают о пренебрежении, унижении и грубости со стороны взрослых", - сказал он.

Как отмечает общественник, фактически с самого детства у глухих появляются стереотипы "о том, что ничего хорошего ожидать от мира слышащих нельзя". "Мы (авторы - прим. ТАСС) искренне надеемся, что книга внесет вклад в рушение стены, которая создалась между миром слышащих и миром не слышащих людей", - заключил Григорьев.

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